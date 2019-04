Ratzeburg (ots) – 02.April 2019 | Polizeidirektion Ratzeburg – Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg Mit Wirkung zum 01.04.2019 verließ der bisherige Behördenleiter, Herr Leitender Polizeidirektor (LPD) Jürgen Funk, die Polizeidirektion Ratzeburg, um die Leitung der Polizeidirektion Kiel zu übernehmen. Herr Kriminaldirektor (KD) Hans-Jürgen Köhnke von der Kriminalinspektion Bad Oldesloe wurde zeitgleich mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Leitung der Polizeidirektion Ratzeburg beauftragt. Bereits am 01.März 2019 wechselte der ehemalige stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg, Herr LPD Holger Meincke, zur Polizeidirektion Itzehoe. Herrn Meincke folgte Herr Kriminaldirektor Bernd Koop. Er wurde vom Landespolizeiamt, wo er in der IT-Abteilung zuletzt für den Digitalfunk und die Regionalleitstelle der Landespolizei verantwortlich war, nach Ratzeburg abgeordnet und übernahm ab dem 11.03.2019 die Leitung des Führungsstabes und ist in dieser Funktion gleichzeitig stellvertretender Behördenleiter. Herr KD Köhnke und Herr KD Koop möchten sich gerne persönlich vorstellen und laden interessierte Medienvertreter zu einem informativen Gespräch und Fototermin ein. Dieses soll stattfinden am 04.04.2019, 14:30 Uhr Polizeidirektion Ratzeburg Seestraße 12-14 23909 Ratzeburg Besprechungsraum Um eine Anmeldung bis zum 03.04.2019, 15.00 Uhr, bei der Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg, wird gebeten.

