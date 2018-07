Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Die beiden 4 und 10 jährigen vermissten Kinder sind gegen 17.25 Uhr am Bahnhof in Bad Oldesloe wohlbehalten angetroffen worden. Auf Grund von Rundfunkdurchsagen fielen die Kinder einem Passanten auf. Dieser hat sich dann bei der Polizei gemeldet. Dieser Kinder wurden von der Polizei in Obhut genommen und sind auf dem Weg zu ihren Eltern. Ein HERZLICHES DANKE SCHÖN an unterstützenden Medien sowie die helfende Kameraden der Feuerwehr Bad Oldesloe und die Rettungshundestaffel Stormarn.

Quelle: presseportal.de