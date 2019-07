Ratzeburg (ots) – 29. Juli 2019 | Kreis Stormarn – 27.07.2019 Trittau Am frühen Samstagmorgen (27.07.2019) suchten mehrere Streifenwagenbesatzungen nach einem vermissten 17-jährigen Jugendlichen. Der schwer herzkranke Jugendliche war zuletzt von einem Bekannten in der Bürgerstraße in Trittau gesehen worden. Man vermutete, dass sich der junge Mann orientierungslos und in einer hilflosen Lage befinden würde. Mit den Beamten machte sich auch die Diensthündin „Idjie“ auf die Suche nach dem 17-jährigen. Zusammen mit ihrem Hundeführer ging sie vom zuletzt gesehenen Ort aus und nahm von dort den individuellen Geruch auf. Die Hündin verfolgte die Spur über 380 Meter bis zur Markttwiete, direkt in einen Carport. Hinter einem Fahrzeug versteckt, lag der Jugendliche, welcher immer wieder das Bewusstsein verlor. Der guten Nase von Idjie ist es zu verdanken, dass der 17-jährige gefunden werden konnte. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: presseportal.de