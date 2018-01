Ratzeburg (ots) – 24. Januar 2018 / Kreis Stormarn – 24.01.2018 – Raum Ahrensburg In der Nacht von Dienstag, den 23.01.2018, auf Mittwoch, den 24.01.2018, wurde in Siek, Neue Straße, ein weißer Daimler-Benz C 250 entwendet. Das Fahrzeug wurde in einem freizugänglichen Carport abgestellt. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Daimler-Benz verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 35.000,- Euro geschätzt. Weiterhin wurde in derselben Nacht in Delingsdorf im Schlehenweg ein schwarzer VW Tiguan entwendet. Das Fahrzeug wurde auf einem freizugänglichen Parkplatz in dem Wohngebiet abgestellt. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 17.000,- Euro geschätzt. In der Zeit von Samstagabend 21:00 Uhr bis heute Morgen wurde in Ahrensburg in der Straße Am Obsthain auch noch ein blauer VW Sharan entwendet. Das Fahrzeug war auch in einem freizugänglichen Carport abgestellt. Auch hier ist bislang unbekannt, wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 13.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist an den oben genannten Tatorten zum Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib der Fahrzeuge geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

