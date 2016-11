POL-RZ: Dunkle Zeit – Einbruchszeit

Ratzeburg (ots) – Polizeidirektion Ratzeburg-Krs. Stormarn u. Hzgt. Lauenburg Die Polizeidirektion Ratzeburg stellt ihr modifiziertes Konzept zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität vor. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Alle Erfahrungen zeigen, dass die Einbruchzahlen in der dunklen Jahreszeit zunehmen. Die Strategie der Polizeidirektion Ratzeburg fußt im Wesentlichen auf nachfolgenden fünf Säulen. Prävention Die polizeiliche Prävention möchte erreichen, dass Täter nicht zum Erfolg kommen. Die Polizei bietet in Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachfirmen regelmäßige Informationsveranstaltungen an. Bei diesen Veranstaltungen können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz informieren. In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die Möglichkeiten staatlicher Zuschüsse beim Einbruchschutz. Wir sehen an den Fallzahlen, dass ca. 40 Prozent der Taten im Versuchsstadium stecken bleiben. Eine gute technische Einbruchsicherung vermiest Einbrechern das Geschäft. Wichtig ist uns auch, dass die Bürger sich als Partner der Polizei verstehen. Der „aufmerksame Nachbar“ ist für die Polizei ein außerordentlich wichtiger Partner in der Einbruchsbekämpfung. Teilen Sie uns frühzeitig und niedrigschwellig verdächtige Beobachtungen in ihrer Nachbarschaft mit. Wir sind dankbar für jeden sachdienlichen Hinweis und kommen lieber einmal „umsonst“ als einmal zu spät. Präsenz Gerade in Bereichen, die vergleichsweise häufig von Einbrechern aufgesucht werden, erhöht die Polizei ihre sichtbare, aber auch ihre nicht sichtbare Präsenz. Zu tatrelevanten Zeiten wird die Polizeidirektion Ratzeburg ihre Streifentätigkeit, auch unter Einbindung von Diensthunden, verstärken. Es werden zusätzlich zivile Einheiten eingesetzt, die sich schwerpunktmäßig um die Einbruchskriminalität kümmern. Tatortarbeit Die Polizeidirektion Ratzeburg hat an den Standorten Reinbek und Ahrensburg zwei sog. Tatortgruppen etabliert. Die Mitarbeiter der Tatortgruppen sind besonders in der Spurensuche und- sicherung geschult und kümmern sich intensiv um die Einbruchstatorte. Die gesicherten Spuren werden dem Landeskriminalamt zugeleitet und archiviert. Die Spurensuche und- sicherung hat für die Aufklärung von Einbrüchen elementare Bedeutung. Manchmal ergeben sich Zusammenhänge zwischen gesicherten Spuren und Tatverdächtigen auch erst nach längerer Zeit, insofern ist diese Komponente auf längerfristigen Erfolg ausgerichtet. Ermittlungen Die zentrale Ermittlungsführung an nur einem Standort wurde aufgegeben. In Reinbek und Ahrensburg wurden nunmehr Ermittlungsgruppen für die Bearbeitung der Einbrüche bei den Kriminalpolizeistellen gegründet. Aber auch in Ratzeburg und Bad Oldesloe werden spezielle Sachbearbeiter für die Bearbeitung von Wohnungseinbrüchen zuständig sein. Das in diesem Jahr neu gegründete Sachgebiet 5 der Kriminalinspektion Ratzeburg wird bei erkannten Strukturen der organisierten Kriminalität ebenfalls mitwirken. Hierdurch erhofft sich die Polizeidirektion Ratzeburg eine größere Flexibilität in der Ermittlungsführung. Öffentlichkeitsarbeit Die Polizeidirektion Ratzeburg wird künftig über „unsere“ Facebookseite in unregelmäßigen Abständen (erstmalig am heutigen Tage) Kartenmaterial veröffentlichen, in denen anonymisiert die Schwerpunkte von Einbruchstaten in den besonders belasteten Gebieten dargestellt werden. Wie gewohnt informieren wir wieder über bevorstehende Präventionsveranstaltungen. Sachverhalte von besonderem öffentlichem Interesse werden wir weiterhin über Pressemitteilungen darstellen. Aber wir bitten auch um Verständnis, dass der Persönlichkeitsschutz von Opfern eine große Rolle spielt. Auch die Offenlegung von Einbruchszahlen wird genau geprüft, da belastbare Aussagen über Kriminalitätsbelastungen nur für längere Beobachtungszeiträume (min. 1 Jahr) möglich sind.

Quelle: presseportal.de