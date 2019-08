Ratzeburg (ots) – 07. August 2019 | Kreis Stormarn – 06.08.2019 Bad Oldesloe Nach Hinweisen eines Zivilbeamten konnte am Dienstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr ein Mann ermittelt werden, der ein Fahrrad in der Lübecker Straße / Travearcaden entwendet hatte. Das Fahrrad wurde durch die Beamten in Bad Oldesloe sichergestellt. Was jetzt noch fehlt, ist der rechtmäßige Eigentümer des Rades. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Damenrad vom Hersteller „Meyer“, Typ „Gregos“, mit 5-Gängen. Die Polizei fragt nun, wem gehört dieses Fahrrad? Der Eigentümer wird gebeten, sich unter Tel. 04531/501-0 an die Polizei in Bad Oldesloe zu wenden.

Quelle: presseportal.de