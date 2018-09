Ratzeburg (ots) – 10. September 2018 | Kreis Stormarn – 10.09.2018 – Bad Oldesloe Seit heute Mittag 12:10 Uhr wird die 8-jährige Leonie in Bad Oldesloe vermisst. Leonie ist von der Schule Masurenweg nicht Zuhause angekommen. Die bisherige Suche verlief ohne Erfolg. Beschreibungen: – dunkelblonde längere Haare – schlank – ca. 1,30 m groß – Brille – dunkle Jacke – dunkelblaue Leggings – rosa-blauer Rucksack (Elsa) – grün-blaue Halbschuhe Die Polizei Bad Oldesloe bittet bei der Suche um Hilfe durch die Bevölkerung. Ein Foto von Leonie kann bei der Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg per E-Mail angefordert werden. Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter 04531/501-0.

Quelle: presseportal.de