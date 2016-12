POL-RZ: Einbrecher läuft Geschädigtem „in die Arme“ -ZEUGEN GESUCHT Facebook-Karte WED aktualisiert

Ratzeburg (ots) – Reinbek Bereits am 17.12.2016, gegen 13.00 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Hermann-Körner-Straße in Reinbek zu einem Einbruch. Der 50-jährige Geschädigte hatte das Haus für nur ca. 20 Minuten verlassen. Als er gegen 13.20 Uhr wieder zurückkam, stand im Hausflur auf einmal ein Mann vor ihm. Der 50-jährige versuchte, den Einbrecher festzuhalten. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Täter seine Jacke „zurücklassen musste“. Letztendlich konnte sich der Einbrecher losreißen und in Richtung Mühlenredder flüchten. Der Hausbesitzer wurde bei dem Gerangel nicht verletzt. Er versuchte noch den Mann zu verfolgen, verlor ihn aber nach kurzer Zeit aus den Augen. Eine sofort eingeleitet Fahndung, unter anderem mit einem Diensthund, verlief negativ. Der Einbrecher hat das Badezimmerfenster eingeschlagen und ist so in das Haus gelangt. Am Ende entkam der Täter mit einer zweistelligen Summe Bargeld. Der Täter wird wie folgt beschrieben: – Ca. 1,70 m groß – Schlank – Kurze, dunkle Haare – Südosteuropäisches Aussehen – Komplett dunkel gekleidet Zeugen gesucht: Wem ist eine wie oben beschriebene Person ohne Jacke und/oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0. —————————————————————— ————————————————— Am heutigen Tage hat die Polizeidirektion Ratzeburg die kartografische Darstellung von Wohnungseinbrüchen im „Hamburger Rand“ der letzten 14 Tage aktualisiert. Die Karten sind auf unserer Facebook Seite: https://ww w.facebook.com/Polizei-Herzogtum-Lauenburg-und-Stormarn-7993655767970 10/ abrufbar.

Quelle: presseportal.de