POL-RZ: Einbrecher randalieren in Zahnarztpraxis

Ratzeburg (ots) – Großhansdorf Während des Zeitraumes vom 19.10.2016 / 14.30 Uhr bis zum 24.10.2016 / 07.20 Uhr, kam es im Ahrensfelder Weg in Großhansdorf zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür der Praxis auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten alle Räume und randalierten in der gesamten Praxis. Zahlreiche medizinische Geräte wurden zerstört. Einige Geräte sind entwendet worden. Näher Angaben hierzu sind noch nicht möglich. Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind im und um den Ahrensfelder Weg herum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de