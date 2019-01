Ratzeburg (ots) – 02. Januar 2018 | Kreis Stormarn – 28.12.2018 Ahrensburg Am 28.12.2018, gegen 23.40 Uhr, kam es in der Straße Lange Koppel in Ahrensburg zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Reihenendhaus. Der 81-jährige Hausbewohner wurde durch Geräusche aus seinem Keller hellhörig und ging dem nach. Dabei bemerkte er eine männliche Person, welche in gebückter Haltung flüchtend das Grundstück verließ. Der Ahrensburger stellte anschließend fest, dass sowohl seine Haustür als auch die Kellertür diverse Hebelspuren aufwiesen. Zur flüchtenden Person konnten folgende Angaben gemacht werden: – männlich – ca. 25 Jahre alt – auffallend klein – trug eine dunkle Hose – helles Oberteil Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat zur Tatzeit in der Straße Lange Koppel oder der näheren Umgebung eine verdächtige Person beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Tel. 04102/809-0.

Quelle: presseportal.de