POL-RZ: Einbrecher wurde gestört

Ratzeburg (ots) – Bargteheide Am 10.10.2016, gegen 15.50 Uhr, kam es im Ellerbusch in Bargteheide zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein Mann versuchte die rückwärtig gelegene Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Die Hauseigentümerin bemerkte die Geräusche und sah nach dem Rechten. Als der Mann die Frau sah, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nichts. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte in Tatortnähe ein junger Mann angetroffen werden, auf den die von der Geschädigten abgegebenen Personenbeschreibung zutraf. Hierbei handelte es sich um einen 25-jährigen polizeilich einschlägig bekannten Bargteheider. Ob der 25-jährige tatsächlich für die Tat in Frage kommt, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Der Bargteheider wurde nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Quelle: presseportal.de