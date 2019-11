Ratzeburg (ots) – 15. November 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 14.11.2019 – Geesthacht Am 14.11.2019, gegen 17:55 Uhr, kam es in der Wilhelm-Holert-Straße in Geesthacht zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in das Haus. Der 33 Jahre alte Hauseigentümer bemerkte beim nach Hause kommen gegen 18:00 Uhr die Anwesenheit von zwei maskierten Personen an seinem Haus. Während der Geschädigte die Polizei über Notruf informierte, versuchte er eigenständig die zwei Täter zu verfolgen. Diese flüchteten jedoch in Richtung Johannes-Krause-Ring und er verlor sie aus den Augen. Ein weiterer Zeuge sah die Tatverdächtigen noch in Richtung Wilhelm-Mittendorf-Stieg laufen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, mit einem hohen Kräfteaufgebot, inkl. Spürhunde, Drohne und Helikopter, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die zwei Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person – männlich – ca. 190 cm groß – ca. 18-25 Jahre – sportliche Erscheinung – enganliegende, teilweise reflektierende Kleidung, dunkel, mit Mütze, Schal oder Tuch zur Maskierung – kleine Sportrucksäcke 2. Person – männlich – Ca. 180 cm groß – ca. 18-25 Jahre – sportliche Erscheinung – enganliegende, teilweise reflektierende Kleidung, dunkel, mit Mütze, Schal oder Tuch zur Maskierung – kleine Sportrucksäcke – Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zum möglichen Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Ermittlungen wurden durch Anwohner am Nachmittag des 14.11.2019 ein PKW BMW beobachtet, welcher durch die am Tatort angrenzenden Straßen fuhr. Dieser war mit mindestens zwei, eher drei jungen Männern besetzt. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in Geesthacht, im Bereich der Wilhelm-Holert-Straße und der näheren Umgebung, Personen beobachten, auf die diese Beschreibung zutrifft? Sind im Zusammenhang mit den Personen eventuell Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an das Postfach für Bürgerhinweise: wohnungseinbruch@polizei.landsh.de.

Quelle: presseportal.de