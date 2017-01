POL-RZ: Einbruch in Apotheke und Tresor entwendet

Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek In der Zeit vom 12.01.2017, 19:00 Uhr bis 13.01.2017, 04:30 Uhr, kam es in der Hamburger Straße (Schwarzenbek) zu einem Einbruch in eine Apotheke. Die unbekannten Täter brachen mit großer Gewalteinwirkung eine Metalltür auf und drangen in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie aus einem Büro einen Tresor. In diesem Befand sich eine bisher unbekannte Menge an Bargeld und Betäubungsmitteln. Nach Spurenlage haben die Täter vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Zeugen gesucht. Wer hat im Bereich des Tatorts verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge oder möglicherweise auffällige Ladetätigkeiten beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152-8003-0.

Quelle: presseportal.de