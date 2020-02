Ratzeburg (ots) – 24. Februar 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg – 21.02.2020 – Börnsen Bereits am Freitagabend, 21.02.2020, zwischen 18.30 Uhr und 21.25 Uhr, kam es in Börnsen, in der Straße Am Rehwinkel zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Der/Die Tatverdächtigen betraten das Haus durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss. Anschließend durchsuchte der / die Täter das Einfamilienhaus. Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben zu etwaigem Stehlgut sind derzeit noch nicht möglich. Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum in Börnsen, Am Rehwinkel oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de