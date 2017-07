Ratzeburg (ots) – Bargteheide Am 15.07.2017, gegen 21:30 Uhr, kam es in Bargteheide, Tremsbütteler Weg, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten über ein aufgebrochenes Küchenfenster in das Erdgeschoss des Hauses. Die Bewohnerin, welche sich im ersten Obergeschoss aufhielt, wurde durch den verursachten Lärm auf die Einbrecher aufmerksam. Sie ging davon aus, dass es sich dabei um eine berechtigte Person handelt und sprach diese an. Daraufhin flüchteten die Täter, ohne von der Bewohnerin gesehen worden zu sein. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Hierzu fragt die Polizei: Wem sind Personen aufgefallen, die sich auffällig für die Häuser im Tremsbütteler Weg, zwischen Erlenweg und Deviller Straße, interessiert haben? Wem sind hier auffällig langsam fahrende Fahrzeuge aufgefallen, deren Insassen sich offensichtlich für die Häuser interessierten? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809 – 0.

Quelle: presseportal.de