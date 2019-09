Ratzeburg (ots) – 09. September 2019 | Kreis Stormarn – 05./06.09.2019 Ahrensburg In der Nacht von Donnerstag (05.09.2019), 21.15 Uhr, auf Freitag (06.09.2019), 06.30 Uhr, wurde in die Grundschule Am Reesenbüttel in der Schimmelmannstraße in Ahrensburg eingebrochen. Nachdem die Täter in das Gebäude durch Aufhebeln eines Fensters gelangt sind, öffneten sie gewaltsam die Tür zum Sekretariat sowie zum Büro der Schulleitung. Auf der Suche nach geeignetem Diebesgut durchsuchten sie diverse Schränke. Sie stahlen dabei einen grauen Schranktresor (1m x1m) sowie einen geringen dreistelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 05.09.2019 auf den 06.09.2019 oder am Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04102/809-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de