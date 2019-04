Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 16.04.2019, gegen 02.30 Uhr, kam es in der Hindenburgstraße in Bad Oldesloe zu einem Einbruch in ein Optikergeschäft. Zur o. g. Zeit hatte ein Anwohner zwei „dumpfe Schläge“ gehört. Als er daraufhin nach dem Rechten sah, stellte er fest, dass die Eingangstür eines Optikers eingeschlagen war und verständigte über Notruf die Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort, konnten jedoch keine Personen vor Ort antreffen. Die Täter haben die Eingangstür offensichtlich mit einem Gullydeckel eingeworfen und sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft. Wo genau der Gullydeckel entnommen wurde, ist noch unklar. Ersten Informationen zufolge könnte es sich um zwei oder mehr Täter gehandelt haben. Diese entwenden ca. 120 Sonnenbrillen verschiedenster Art und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Wert des Stehlgutes steht noch nicht fest. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 2.500,- Euro. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem sind in der Hindenburgstraße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

Quelle: presseportal.de