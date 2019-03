Ratzeburg (ots) – 18. März 2019 | Kreis Stormarn – 19.03.2019 Delingsdorf Am späten Abend des 18.03.2019, gegen 23:10 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße Poggensiek in Delingsdorf zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter gelangten durch das Einschlagen eines Fensters, welches sich an dieser Stelle in einer Höhe von 2,30 Meter befindet, in den Supermarkt. Dort entwendeten die Täter Zigaretten und Tabakwaren in einer noch unbekannten Menge. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat in der Nacht, zur Tatzeit, in der Straße Poggensiek in Delingsdorf oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0.

Quelle: presseportal.de