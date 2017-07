POL-RZ: Einbruch während Nacht -Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) – Bargfeld-Stegen Bereits in der Nacht vom 01.07. auf den 02.07. kam es in einem Einfamilienhaus in Bargfeld-Stegen zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter drangen über die aufgebrochene Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen es über den gleichen Weg wieder. Zur Tat waren die Hauseigentümer nicht zu Hause. Erst am nächsten Morgen fiel den Geschädigten der Einbruch auf. Es wurde Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Einfamilienhaus liegt in zentraler Lage in Bargfeld-Stegen, nur ca. 200 m vom Dorfplatz entfernt. In der Nacht des Einbruches wurde dort ein Dorffest gefeiert und möglicherweise können Gäste des Festes tatrelevante Hinweise geben. Hierzu fragt die Polizei: Wem sind Personen aufgefallen, die sich auffällig für Grundstücke interessiert haben? Wem sind Fahrzeuge aufgefallen, deren Insassen sich nicht vordergründig für das Dorffest interessierten? Wem sind in den Abendstunden Personen aufgefallen, die Werkzeug bei sich führten? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de