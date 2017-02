Ratzeburg (ots) – Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Polizeidirektion Ratzeburg ich möchte Sie hiermit herzlich am Montag, den 06.03.2017, 10.30 Uhr, 23909 Ratzeburg, Seestraße 12-14 Besprechungsraum zur Vorstellung des jährlichen Verkehrssicherheitsberichtes für die Kreise Hzgt. Lauenburg und Stormarn einladen. Ich bitte bis zum 03.03.2017 um eine kurze Rückmeldung an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg, ob Sie an diesem Termin teilnehmen möchten.

Quelle: presseportal.de