Ratzeburg (ots) – 08. März 2018 / Kreis Stormarn – 07.03.2018 – Bad Oldesloe Am 07.03.2018 gegen 17:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Oldesloe am Kreisverkehr Mewestraße / Sülzberg ein Motorroller mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf. Die Polizeibeamten wollten den Rollerfahrer und seinen Sozius kontrollieren. Dieser ergriff jedoch die Flucht und flüchtete in die Brunnenstraße. Entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr er bis zur Fußgängerzone. Dort bog er auf einen Sandweg ab. Die Polizeibeamten verfolgten den Roller zu Fuß, verloren ihn aber am Kirchberg aus den Augen. Über das Kennzeichen konnten die Polizeibeamten die Wohnanschrift des 16-jährigen ermitteln. Dort konnte er mit einer 15-jährigen Freundin angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen hatte der 16-jährige das Versicherungskennzeichen eines anderen Rollers an seinen montiert. Außerdem fuhr der Roller deutlich schneller, als erlaubt. Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet. Auch eine mögliche Gefährdung des Straßenverkehrs wird zurzeit geprüft. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen/Geschädigte. Wer hat den Vorfall, insbesondere in der Brunnenstraße, beobachtet? Wer wurde durch den Rollerfahrer gefährdet? Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Bad Oldesloe unter 04531 / 501 – 555.

Quelle: presseportal.de