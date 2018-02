Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 01. Februar 2018 | Kreis Hzgt. Lauenburg – 31.01.2018 – BAB 24 In der Nacht vom 31.01.2018 auf den 01.02.2018 führten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Ratzeburg wieder sog. Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Kfz-Kriminalität durch. Im Rahmen dieser Kontrollen hielten die Beamten gegen 23:10 Uhr, auf dem Rastplatz Gudow, Fahrtrichtung Berlin, einen Mazda CX 5 an. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnte der Fahrzeugführer keine gültigen Fahrzeugpapiere vorlegen. Weiterhin passten die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Mazda. An dem Fahrzeug befanden sich sogenannte Fahrzeugdubletten, d.h. Totalfälschungen von original ausgegebenen Kennzeichen. Der 22 Jahre alte Mann aus Polen, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde dem Gewahrsam zugeführt. Eine Überprüfung des Mazdas ergab, dass dieser kurz vorher in Hamburg entwendet worden war. Der Halter des Mazdas hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden von der Polizei Hamburg geführt. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg zu richten.

Quelle: presseportal.de