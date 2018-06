Ratzeburg (ots) – Lauenburg/Elbe Die in den Aue- und Söllerwiesen in Lauenburg aufgefundene 500 Kg Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg wurde heute Vormittag gegen 11.00 Uhr entschärft. Für die Dauer der Bombenentschärfung wurde ein Bereich im Radius von 600 m um die Bombe herum evakuiert. Betroffen von der Evakuierung waren etwa 700 Personen, Anwohner und Berufstätige. Es musste diverse Straßen, u. a. auch die B 209 und auch die Bahnlinie gesperrt werden. Die Evakuierung verlief reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse. Die Entschärfung war um 11.50 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Kurze Zeit später wurden alle Sperrungen aufgehoben. Zu größeren Verkehrsbehinderungen ist es nicht gekommen. An dem Einsatz waren neben 16 Beamten der PD Ratzeburg, Polizei Niedersachen und Bundespolizei auch die FFW Lauenburg; Rettungsdienste RK, DLRG; Versorgungsbetriebe Lauenburg Elbe; Stadt Lauenburg (Ordnungsamt); Bauhof Lauenburg; Verkehrsbetriebsleiter der DB und der VHH beteiligt.

Quelle: presseportal.de