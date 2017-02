POL-RZ: Erhebliche Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten

Ratzeburg (ots) – BAB1, Parkplatz Buddikate Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle des Schwerlastverkehrs wurden durch Beamte vom Schwerlasttrupps des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe bei einem Fahrer eines Sattelzuges erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Am 20.02.17, gegen 10:35 Uhr, kontrollierten die Beamten auf dem Parkplatz Buddikate der BAB 1 in Richtung Norden den Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger für Container (40 t zulässiges Gesamtgewicht). Dabei wurde bei dem 76 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Lippe (NRW) erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten in den letzten 29 Tagen festgestellt. So hat der Fahrer in diesem Zeitraum 6 x die zulässige Tageslenkzeit überschritten, dabei fuhr dieser in einem Fall über 30 Stunden ohne ausreichende Ruhezeit. Ferner unterschritt er 8 x die Ruhezeit, dabei blieb in drei Fällen die Ruhezeit unter drei Stunden. Für Kraftfahrer im gewerblichen Güterverkehr gelten folgenden Regelungen: Tageslenkzeit: 9 Stunden, 2 x pro Woche 10 Stunden Tagesruhezeit: 11 Stunden, 3 x die Woche 9 Stunden Insgesamt wurden 24 Verstöße bei dem Fahrer festgesellt, der gleichzeitig der Eigentümer des Transportunternehmens ist. Als Erklärung gab er an, dass er aufgrund von finanziellen Problemen so viel gefahren sei, um die Einnahmen zu erhöhen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt für die nächsten 9 Stunden untersagt. Außerdem erwartet ihn nun ein Bußgeld in Höhe bis zu 11.000 Euro. Die genaue Höhe wird durch das Gewerbeaufsichtsamt festlegt werden.

Quelle: presseportal.de