POL-RZ: Erneut erfolgloser Überfall auf Tankstelle

Ratzeburg (ots) – Oststeinbek Am 11.01.2017, gegen 20.51 Uhr, kam es zu einem versuchten Überfall auf eine Tankstelle in der Möllner Landstraße in Oststeinbek. Zwei Männer, einer davon mit einer Clownsmaske vor dem Gesicht, betraten den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe und versuchten hinter den Verkaufstresen zu gelangen. Die 43-jährige Tankstellenmitarbeiterin stellte sich jedoch den Tätern in den Weg. Nach dem die Mitarbeiterin einen Mülleimer nach den Tätern geworfen hatte, verließen diese die Tankstelle ohne Beute und flüchten zu Fuß in Richtung Wiesenweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und die Nachsuche mit einem Diensthund verlief ohne Erfolg. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Ein Mann mit einer Clownsmaske hatte dieselbe Tankstelle bereits am 08.01.2017 erfolglos versucht zu überfallen. Dieser Mann könnte auch beim 2. Versuch beteiligt gewesen sein. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Person: – Ca. 1,60 – 1,65 m groß – Schlank – auffälliger „Watschel-Gang“ Bekleidet mit – Dunkler Jogginghose – olivfarbener Parka – dunkler Kapuzenpullover mit weißer Kordel – Schwarze Sportschuhe mit weißem Markenemblem und weißen Sohlen – Schwarze Handschuhe – olivfarbene Umhängetasche 2. Person: – etwas kleiner als die 1. Person, – schlank, Bekleidet mit – blauer Sporthose – dunkler Parka mit Kapuze – schwarze Handschuhe – schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Wem ist im Bereich um den Tatort, insbesondere im Bereich des Wiesenweges, eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 727707-0.

Quelle: presseportal.de