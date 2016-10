POL-RZ: Erneute Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen

Ratzeburg (ots) – 04.10.2016 – Bad Oldesloe Nachdem in der letzten Woche überwiegend angebliche Polizeibeamte ältere Menschen zu betrügen versuchten, treten die Täter jetzt wieder mit einer anderen Vorgehensweise auf. Mittels des sogenannten „Enkeltricks“ wollen die Täter Geld ergaunern. Die Vorgehensweise ist bekannt und verläuft immer ähnlich: angebliche Angehörige melden sich bei älteren Menschen per Telefon und täuschen einen finanziellen Notfall vor. Die Opfer werden gedrängt, größere Summen Bargeld bereit zu halten, welches dann von einem Freund des angeblichen Angehörigen abgeholt werden soll. Der Kriminalpolizei Bad Oldesloe sind im Laufe des gestrigen Tages vier solcher Anrufe bekannt geworden. Glücklicherweise reagierten die Senioren richtig und gingen nicht auf die Forderungen ein. Die Polizei rät: – Fragen Sie den Anrufer nach persönlichen Dingen, die nur Ihre Angehörigen wissen können. – Rufen Sie Ihren echten Angehörigen oder Bekannten, der vermeintlich am Telefon gewesen sein soll unter seiner bekannten Nummer an und fragen Sie nach, ob er es wirklich war, der Sie angerufen hat. – Halten Sie auf jeden Fall Rücksprache mit einem Familienangehörigen, wenn Sie einen Anruf erhalten, bei dem es um finanzielle Forderungen geht. – Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. – Im Zweifel rufen Sie die Polizei über 110 an.

