POL-RZ: Erneute Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen

Ratzeburg (ots) – 27. Oktober 2016 / Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg – 25./ 26.10.2016 – Bad Oldesloe/ Mölln Bereits am 25.10.2016, erhielt eine 78 Jahre alte Frau aus Bad Oldesloe einen Anruf von einer männlichen Person. Dieser gab sich als Mitarbeiter einer Versicherung aus und wollte für die Bearbeitung und Auszahlung einer angeblichen Lebensversicherung mehrere tausend Euro. Der alten Dame kam dies jedoch merkwürdig vor und informierte die Polizei, nachdem sie Rücksprache mit Verwandten gehalten hat. Im Mölln rief am gestrigen Mittwoch eine weibliche Person im Auftrage eines Inkassobüros bei einem 89 Jahre alten Mann an. Er solle sich zwecks Forderungen aus einem angeblichen Vertrag mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt/ Main in Verbindung setzen. Tue er dieses nicht, würde sein Rentenkonto gepfändet. Der Möllner ging nicht auf die Forderung ein, sondern informierte die Polizei. In beiden Fällen wollten Betrüger an das Geld der Senioren, die sich vorbildlich verhalten haben, indem sie die Polizei einschalteten. – Die Polizei weist darauf hin, dass keine Behörde am Telefon von Ihnen Geld verlangt. – Halten Sie auf jeden Fall Rücksprache mit einer Vertrauensperson, wenn Sie einen Anruf erhalten, bei dem es um finanzielle Forderungen geht. – Im Zweifel rufen Sie die Polizei über 110 an.

Quelle: presseportal.de