Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 19.07.2018, gegen 17.35 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei in Bad Oldesloe und teilte mit, dass sie in der Mewesstraße gerade einen als gestohlen gemeldeten VW T4 gesehen hätte. Der Diebstahl des besagten T4 war am Vormittag des 19.07.2018 bei der Kriminalpolizei in Bad Oldesloe angezeigt worden. Es wurde sofort eine Fahndung nach dem VW eingeleitet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ging über Notruf der Hinweis ein, dass der Fahrer eines VW T4 im Rümpeler Weg einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Der T4 sei zunächst vorwärts auf eine Grundstückeinfahrt gefahren. Anschließend hat der Fahrer zurückgesetzt, ist dabei mit dem Heck in die linke Seite eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Polo gefahren und danach geflüchtet. Der als gestohlen gemeldete T4 konnte unweit des Unfallortes, auf einem Parkplatz der Theodor-Storm-Schule in der Hamburger Straße abgestellt, aufgefunden werden. Der Fahrer stand noch in der Nähe des Fahrzeugs. Als er die Polizei sah, versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten schnell gefasst werden. Es handelte sich um einen amtsbekannten 21-jährigen Mann aus Bad Oldesloe. Drogen oder Alkohol hatte er nicht konsumiert. Jedoch war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach Feststellung der Identität wurde der 21-jährige wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrzeugdiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Verletzt wurde niemand. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.500,- Euro.

Quelle: presseportal.de