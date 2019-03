Ratzeburg (ots) – 08. März 2019 | Kreis Stormarn – 07.03.2019 Bad Oldesloe Am gestrigen Vormittag, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Straße Sülzberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der 80-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Straße Sülzberg in Richtung Kreisel. Der 32-jährige Fahrradfahrer kam aus dem Kurpark und nutzte zur Überquerung des Sülzberges den Fußgängerüberweg, kurz hinter der Einmündung zur Bangertstraße. Der Pkw-Fahrer übersah ersten Ermittlungen nach den von links kommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden. Er wurde hierbei schwer verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Ein Rettungswagen und eine Notärztin erschienen am Unfallort und versorgten den Verletzten. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1700,- Euro. Für die Arbeiten des Rettungsdienstes und der Polizei musste die Straße Sülzberg einseitig gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de