Ratzeburg (ots) – 02. August 2019 | Kreis Stormarn – 01.08.2019 BAB 20 / BAB 1 / Autobahnkreuz Ost Ein 21-jähriger Rostocker raste mit seinem silberfarbenen Mercedes-Benz über die BAB 20 von Rostock kommend in Fahrtrichtung Lübeck und weiter über die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Nach Hinweisen durch die Polizei aus Mecklenburg-Vorpommern hielten die Beamten des Polizei-Autobahnrevieres Bad Oldesloe Ausschau nach dem Fahrzeug und konnten es erstmalig gegen 13:20 Uhr,zwischen der Anschlussstelle Lübeck Moisling und dem Autobahnkreuz Lübeck aufnehmen. Da das Fahrzeug jedoch mit sehr hoher Geschwindigkeit geführt wurde, gelang es den Beamten erst ab der Anschlussstelle Ahrensburg wieder Kontakt herzustellen. Während der Weiterfahrt in Richtung Hamburg kam es, gegen 13:38 Uhr, zu einem Beinaheunfall an der Anschlussstelle Barsbüttel. Der Rostocker fuhr anschließend „Slalom“ durch den Verkehr, auch unter Benutzung des Standstreifens. Gegen 13:40 Uhr, kurz hinter dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost kam es dann zu einem Unfall. Der Mercedes-Benz fuhr auf das Heck eines Sattelzuges auf. Der 21-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei Bad Oldesloe sucht in diesem Fall Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Rostocker am Donnerstagnachmittag gefährdet wurden. Sie mögen sich bitte unter der Telefonnummer 04531/17060 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Quelle: presseportal.de