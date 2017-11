Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 01.11.2017 – Nienwohld / Bargteheide In der Nacht vom 31.10.2017 auf den 01.11.2017 kam es in der Straße Rögen in Nienwohld zu einem Brand an einem Pkw. Ein VW Polo stand auf einem Privatgelände neben drei Restmülltonnen geparkt. Gegen 04.25 Uhr fiel einem zufällig vorbeifahrenden Autofahrer auf, dass das Fahrzeuge brannte. Dieser verständigte über den Notruf sofort Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Freiwillige Feuerwehr Nienwohld das Feuer bereits unter Kontrolle. Das Fahrzeug sowie die drei Restmülltonnen brannten komplett aus. Verletzt wurde bei dem Feuer dabei niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 2500,-Euro geschätzt. Wie genau der Pkw und die Abfalltonnen in Brand geraten konnten, ist bislang ungeklärt. Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum Pkw-Brand machen? Wem sind um die Brandzeit herum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de