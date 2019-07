Ratzeburg (ots) – 26. Juli 2019 | Kreis Stormarn – 25.07.2019 Rethwisch / BAB 1 Am 25.07.2019, gegen 17:00 Uhr, brannte in Höhe der Ortschaft Rethwisch, auf der BAB 1, in Fahrtrichtung Hamburg ein Pkw in voller Ausdehnung. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet der BMW eines Münchners aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Dem Fahrzeugführer gelang es noch seinen Pkw auf den Seitenstreifen zu lenken und unverletzt das Fahrzeug zu verlassen. Bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Oldesloe vor Ort waren, um mit den Löscharbeiten am Fahrzeug zu beginnen, griff das Feuer bereits auf ein angrenzendes Feld über. Der Pkw- und Feldbrand konnte rasch durch die Feuerwehrkräfte eingedämmt und gelöscht werden. Der Fahrzeugverkehr auf der BAB 1, in Fahrtrichtung Hamburg kam während der Löscharbeiten vollständig zum Erliegen. Erst gegen 18:40 Uhr konnten die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Quelle: presseportal.de