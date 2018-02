Ratzeburg (ots) – 01. Februar 2018 / Kreis Hzgt. Lauenburg – 31.01.2018 – Schwarzenbek In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 30.01.2018 – 31.01.2018, wurden aus Schwarzenbek ein weißer Mercedes-Benz A 250 und ein Mercedes-Benz ML 250 entwendet. Der A 250 befand sich auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück im Fliederweg. Der ML 250 stand auf einem Gemeinschaftsparkplatz Eichenweg/Mittelweg. Der Wert der Fahrzeuge wird auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Wie man in die Fahrzeuge gelangen und diese anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Beide Mercedes verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Die Polizei bitte um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist in Schwarzenbek im Fliederweg oder Eichenweg im Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib der Fahrzeuge geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Quelle: presseportal.de