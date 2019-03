Ratzeburg (ots) – 15. / 16. März 2019 | Kreis Stormarn – 18.03.2019 Reinbek / Oststeinbek In der Nacht von Freitag, 15.03.2019, 19.00 Uhr, auf Samstag, 16.03.2019, 10.30 Uhr, wurde in Reinbek, im Lerchenweg ein schwarzer Mercedes-Benz GLE 63S AMG entwendet. Der Mercedes wurde auf einer freizugänglichen Parkfläche abgestellt. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der Mercedes-Benz verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 150.000,- Euro geschätzt. Weiterhin wurde in der derselben Nacht, zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr, in Oststeinbek, im Grenzweg aus einem Carport heraus ein weißer BMW X 6 entwendet. Auch dieses Fahrzeug verfügt über das Keyless-Go System. Hinweise darauf, wie man ins Fahrzeug gelangen und es dann starten konnte, liegen auch hier nicht vor. Der Fahrzeugwert wird auf ca. 40.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem möglichen Verbleib der Fahrzeuge machen? Wem sind im Tatzeitraum in Reinbek (Lerchenweg) sowie in Oststeinbek (Grenzweg) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinwiese bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0

Quelle: presseportal.de