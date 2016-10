POL-RZ: Falscher Polizeibeamter wollte Bargeld

Ratzeburg (ots) – 04.10.2016 – Barsbüttel Am 04.10.2016 wurde der Kriminalpolizei Reinbek ein Vorfall mitgeteilt, bei dem ein angeblicher Kriminalbeamter Geld ergaunern wollte. Dieser rief im Laufe des Tages bei einer 82-jährigen Dame an und fragte sie, ob sie Bargeld im Hause hätte. Als sie dieses verneinte, wurde die Frau überredet, einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag von der Bank abzuheben, jedoch niemanden etwas davon zu sagen. Ihr Glück war es, dass ein aufmerksamer Bekannter die Angehörigen sowie die Polizei informierte und so eine Übergabe des Geldes verhindert werden konnte. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass sie niemals am Telefon nach Ihren Vermögenswerten fragen wird oder Sie bittet, Bargeld von der Bank abzuheben. -Geben Sie niemals Fremden gegenüber Auskunft über Ihre Vermögenswerte. -Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. -Halten Sie Rücksprache mit vertrauenswürdigen Personen, wenn Sie solch einen Anruf erhalten haben. -Im Zweifel rufen Sie die Polizei über 110 an.

Quelle: presseportal.de