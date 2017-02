POL-RZ: Fensterscheibe am Polizeigebäude beschädigt – Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Heute Vormittag, gegen 11.40 Uhr, wurde die Fensterscheibe eines Büros der Kriminalpolizei Bad Oldesloe beschädigt. Das Büro befindet sich im zweiten Obergeschoss und ist zur Lübecker Straße ausgerichtet. Ein Mitarbeiter befand sich zur Tatzeit im Büro und konnte ein Geräusch am Fenster wahrnehmen. Bei näherer Inaugenscheinnahme stellte er fest, dass sich in der Äußeren Scheibe der Doppelverglasung ein 4,5 mm großes Loch befand. Die Innere Scheibe war gesprungen, aber nicht gesplittert. Ein „Projektil“ oder „Geschoss“ konnte bislang nicht gefunden werden. Ob mit einer Schusswaffe oder möglicherweise mit einer Zwille auf die Scheiben „geschossen“ wurde, steht nicht fest. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz kam, verliefen erfolglos und brachten keine weiteren Informationen. Hintergründe zur Tat sind noch unbekannt. Verletzt wurde durch die Tat niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum „Schuss“ auf die Scheibe machen? Wem ist heute Vormittag, um die Tatzeit herum, direkt an oder in der Nähe der Polizei eine Verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 – 501-0.

Quelle: presseportal.de