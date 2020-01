Prozess gegen Staatsanwältin: Vorgesetzte: Sie ging zu weit Im Prozess um Rechtsbeugung gegen eine Staatsanwältin hat die Leiterin der Kieler Staatsanwaltschaft am Freitag deutliche Kritik am Verhalten der Angeklagten geübt und sie belastet. Sie sei "zutiefst überzeugt", dass die damalige Tierschutzdezernentin "die besten Absichten hatte", sagte die Leitende

Mordanklage in Itzehoe: Mann tötet und enthauptet schlafende Stieftochter In Schleswig-Holstein wird ein Mann des Mordes beschuldigt. Der 55-Jährige soll seine Stieftochter heimtückisch im Schlaf getötet und ihren Kopf abgetrennt haben. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat Anklage wegen Mordes gegen einen 55-Jährigen erhoben, der seine Stieftochter im Sommer getötet und an

Ministerium: Keine Gesundheitsgefahr durch Partikel in Wedel Von Partikelniederschlägen aus dem Kohlekraftwerk Wedel gehen laut Kieler Umweltministerium zwei neuen Gutachten zufolge keine Gesundheitsgefahren aus. Auch eine Schädigung von Autolacken und Glasdächern aus dem Jahr 2019 sei nicht nachgewiesen worden, teilte das Ressort am Freitag mit. Mit seinem H

Schweinepestbekämpfung: Staatssekretär bietet Polen Hilfe an Bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Westpolen hat der Parlamentarische Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums, Uwe Feiler, dem Nachbarland die Unterstützung Deutschlands zugesichert. "Wenn Polen um Hilfe bittet, dann kommen wir dem gerne nach", sagte er der Deuts

Tödlicher Unfall: Tatverdächtiger äußert sich zu Vorwürfen Fast drei Wochen nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht bei Reinbek im Kreis Stormarn hat sich der mutmaßliche Unfallfahrer erstmals zu den Vorwürfen geäußert. In seiner Vernehmung habe er ausgesagt, dass er bei dem Aufprall von einem Steinschlag ausgegangen sei, sagte die Lübecker Obe

Die zehn schönsten Strände der Welt Entspannt die Sonne genießen, über die Wellen surfen oder Maya-Stätten entdecken: Das und vieles mehr können Sie an den schönsten Stränden der Welt unternehmen. Einige davon sind sogar in Europa zu finden. Es muss nicht immer Mallorca sein: Auf der ganzen Welt gibt es Meerzugänge, die eine Reise we

Hamburg: Drei Jahre Elbphilharmonie – so beliebt ist das Konzerthaus In Hamburg feiert die Elbphilharmonie ihr dreijähriges Jubiläum. Das ehemals umstrittene Projekt am Hafen ist heute weltweit bekannt – und sorgt trotzdem immer wieder für kleine Aufreger. Die Elbphilharmonie in Hamburg bleibt auch drei Jahre nach ihrer Eröffnung ein Besuchermagnet. Aber langsam keh

Solo-Lauf über 1400 Kilometer: Deutsche Extremsportlerin auf Skiern meldet sich vom Südpol Hamburg (dpa) - Erfolgsmeldung aus dem ewigen Eis: Auf Skiern und nur mit einem Zugschlitten für ihr Gepäck hat die 29 Jahre alte deutsche Extremsportlerin Anja Blacha nach 1400 Kilometern den Südpol erreicht. "Made it. At the South Pole now (Habe es geschafft. Nun am Südpol)", verkündete die Bielef

Stiftung unterstützt Wissenschaftler und Symphoniker Hamburg Die Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und die Joachim Herz Stiftung finanzieren in den kommenden drei Jahren rund zehn Stipendien für Gastwissenschaftler. Das teilte die Zeit-Stiftung am Freitag in Hamburg mit. Insgesamt unterstützen die beiden Stiftungen Gastwissenschaftler am "Hamburg Institu