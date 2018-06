Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 25. Juni 2018 | Kreis Stormarn – 23.06.2018 – Glinde Am 23.06.2018, gegen 21:40 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen ein gegenwärtiger Einbruch in einem Gewerbebetrieb in Glinde gemeldet. Der Zeuge gab an, dass er gesehen habe, wie ein Mann den Zaun des Betriebes überklettert habe. Umgehend wurde der Einsatzort von mehreren Streifenwagenbesatzungen aufgesucht. Da den eingesetzten Beamten die Örtlichkeit bekannt war, positionierten sie sich auch an den möglichen Fluchtwegen. Als eine Streifenwagenbesatzung durch das Tor auf das Gelände ging, versuchte der Tatverdächtige im rückwärtigen Bereich zu flüchten und wurde dort schon von weiteren Polizeibeamten erwartet. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Glinder. Da die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls nicht vorlagen, wurde der junge Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Ermittlungsverfahren wird bei der Kriminalpolizei Reinbek geführt. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de