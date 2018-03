Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 13. März 2018 | Kreis Stormarn – 13.03.2017 – Reinbek Am 13.03.2018, gegen 02:20 Uhr, kam es in Reinbek zu einer Festnahme nach einem Einbruch in ein Bistro. Eine Streifenwagenbesatzung war durch lautes Scheppern aufmerksam geworden und konnte direkt den Tatort aufsuchen. Die Beamten stellten einen Einbruch in ein Bistro fest und konnten direkt in Tatortnähe zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Es handelt sich bei den Tatverdächtigen um einen 19-jährigen Mann aus Neumünster und einen 20-jährigen aus Horst. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen konnte Diebesgut aus einem zuvor angezeigten Einbruch in einen Pkw VW Golf aufgefunden werden. Die Männer wurden daher dem Gewahrsam zugeführt. Die weiteren Ermittlungen wegen besonders schwerer Fälle des Diebstahles werden durch die Kriminalpolizei Reinbek geführt. Hinweise: Nachfragen richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de