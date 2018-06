Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 11. Juni 2018 | Kreis Stormarn – 09.06.2018 – Oststeinbek Am 23.06.2018, gegen 20:00 Uhr, kam es in Bad Oldesloe zu einer Festnahme nach einem Einbruch. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete der Polizei drei Einbrecher im Postverteilzentrum in Bad Oldesloe. Die von dem Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten begaben sich unverzüglich in den Bereich. Während der Anfahrt zum Verteilzentrum, teilte der Zeuge mit, dass die Tatverdächtigen mit einem Skoda Fabia in Richtung BAB 1 flüchten. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Bad Oldesloe konnte den flüchtenden Pkw stoppen und nahm die drei Tatverdächtigen fest. Die drei Insassen wurden durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um zwei Männer und eine Frau aus Lübeck im Alter von 42, 39 und 36 Jahren. In dem Skoda befanden sich über 50 entwendete Pakete, welche sichergestellt wurden. Nach jetzigem Ermittlungsstand sind die Tatverdächtigen mit dem Pkw an das Verteilzentrum herangefahren. Dort haben sie auf noch unbekannte Art die Tür geöffnet und die Pakete entwendet. Die Tatverdächtigen wurden zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Da alle über einen festen Wohnsitz in Lübeck verfügen und auch die Voraussetzungen für die Annahme von Wiederholungsgefahr nicht vorlagen, lagen keine Haftgründe vor. Die drei Tatverdächtigen wurden daher nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen. Sie werden sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Bad Oldesloe geführt. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de