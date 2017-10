Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 11.10.2017 – Elmenhorst / Delingsdorf Am 12.10.2017 gegen 20:30 Uhr kam es in Elmenhorst zu einer Festnahme nach einer Fahrzeugkontrolle. Einem aufmersamen Passanten waren zuvor drei männliche Personen aufgefallen, die mit einem VW Golf scheinbar suchend durch Elmenhorst fuhren. Die drei Männer hatten Ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz an der Feuerwehr abgestellt und wurden von dem Zeugen dabei beobachtet, wie zwei der Männer sich zu einem unbewohnten Haus begaben. Die von dem Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten begaben sich daraufhin zu dem VW Golf an der Feuerwehr und kontrollierten den zu diesem Zeitpunkt allein im Fahrzeug sitzenden Fahrer. Die anderen beiden Personen konnten in der unmittelbaren Umgebung nicht angetroffen werden. Als das Fahrzeug kurz darauf mit drei Personen besetzt an den Beamten vorbeifuhr, wurde es erneut kontrolliert. Im Fahrzeug befand sich Einbruchswerkzeug und Diebesgut, das offensichtlich aus einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Delingsdorf am frühen Abend des gestrigen Tages. Dort waren die Täter vermutlich durch Aufhebeln der Tür zum Wintergarten eingedrungen und hatten einen dreistelligen Geldbetrag und Schmuck erbeutet. Die festgenommenen Männer im Alter von 24, 27 und 28 Jahren werden im Verlaufe des Nachmittags dem Haftrichter am Amtsgericht Ahrensburg vorgeführt, da die Staatsanwaltschaft den Erlass von Untersuchungshaftbefehlen beantragt hat.

Quelle: presseportal.de