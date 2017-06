POL-RZ: Festnahme nach Einbruch in Reifenlager in 23881 Alt-Mölln (Kreis Hzgt. Lauenburg)

Ratzeburg (ots) – Am 04.06.2017, gegen 01.00 Uhr, erhielt die Polizei einen Hinweis auf verdächtige Personen auf einem Firmengelände in Alt-Mölln. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, stellten sie einen Pkw-Anhänger, ohne Zugfahrzeug, mit ca. 30 Reifen, unmittelbar am Zaun des Firmengeländes, fest. Auf dem Gelände war ein Container, der als Lager für Winterreifen der Kunden eines Autohauses dient, aufgebrochen worden.Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern stellte die Polizei ca. 400 m vom Tatort entfernt einen verlassenen Pkw fest. Im Rahmen der weiteren Nahbereichsfahndung wollte ein Polizeibeamter eine männliche Person in Breitenfelde überprüfen. Der Mann versteckte sich zunächst hinter einem Gedenkstein und kam erst nach Androhung eines Diensthundeeinsatzes wieder zum Vorschein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den Halter des zuvor in Tatortnähe sichergestellten Pkw Ford handelte.Der Mann, ein 33-jähriger Oldesloer, wurde zunächst dem Zentralgewahrsam der Polizeidirektion Lübeck zugeführt und dort nach erkennungsdienstlicher Behandlung und polizeilicher Vernehmung im Laufe des Sonntags wieder entlassen.

Quelle: presseportal.de