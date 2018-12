Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg: Am 25.12.2018, gegen 02.10 Uhr, betrat eine Frau eine Spielhalle in der Möllner Hauptstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte sie die Herausgabe von Bargeld. Die Tatverdächtige konnte von zwei anwesenden Gästen überwältigt werden. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Schreckschusspistole handelte. Im Zuge der Vernehmung gab die Tatverdächtige, eine 20jährige aus Lübeck, zudem den Überfall am 17.12.2018 in Groß Sarau, dortige Tankstelle, zu. ( http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43735) Die Tatverdächtige wurde am 25.12.2018 dem Haftrichter vorgeführt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde Untersuchungshaft angeordnet. Christian Braunwarth Staatsanwaltschaft Lübeck und Torsten Gronau Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de