POL-RZ: Festnahme nach versuchtem Fahrzeugdiebstahl

Ratzeburg (ots) – Ahrensburg Am 09.01.2016, um 03:10 Uhr, wurden der Polizei verdächtige Personen im Ahrens-burger Gewerbegebiet Nord gemeldet. Diese sollten sich auf dem Betriebsgelände eines KFZ-Händlers aufhalten. Durch die schnell vor Ort eintreffenden ersten Beamten des PR Ahrensburg wurde in Tatortnähe eine männliche Person vorläufig festgenommen. Zwei weitere Personen flüchteten und konnten trotz der Fahndung von mehreren Streifenwagen nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass auf dem Betriebsgelände ein Transporter (bis 3,5 t) aufgebrochen wurde. Nach Spurenlage sollte dieser anschließend offensichtlich entwendet werden. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Die beiden flüchtigen Personen wurden wie folgt beschrieben: – ca. 30 Jahre alt, – 180 bis 190 cm groß, – dunkle Kleidung, – osteuropäisches Aussehen Bei der festgenommen Person handelt es sich um einen 39 Jahre alten Mann mit Wohnsitz in Polen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Festgenommene nach der polizeilichen Vernehmung wieder entlassen, da weder ein dringender Tatverdacht gegen ihn zu begründen war noch Haftgründe vorlagen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wem ist im Ahrensburger Gewerbegebiet Nord eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0.

Quelle: presseportal.de