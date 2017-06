POL-RZ: Festnahme von zwei Einbrecherinnen in Geesthacht (Kreis Hzgt. Lauenburg)

Ratzeburg (ots) – Nach einem Einbruch in einen Baumarkt in der Düneberger Straße konnten in der vergangenen Nacht zwei Einbrecherinnen auf frischer Tat festgenommen werden.Ein Zeuge, der am 06.06.2017, gegen 02.00 Uhr, während er seinen Hund ausführte, verdächtige Geräusche auf dem Firmengelände wahrgenommen hatte, informierte über den Polizeiruf 110 die Einsatzkräfte. Diese konnten das feminine Duo noch auf dem Baumarktgelände in ihren Verstecken aufspüren und festnehmen. Es handelte sich um zwei junge „Damen“ im Alter von 31 und 33 Jahren aus einem Elbdorf in Niedersachsen.Das Diebesgut hatten die beiden Frauen bereits außerhalb des Firmenzauns zum Abtransport bereit gestellt. Dieses konnte die Polizei zusammen mit dem Tatwerkzeug, einem Bolzenschneider, sicherstellen.

Quelle: presseportal.de