POL-RZ: Festnahmen nach Einbruch in Wohnung / Facebook-Karte WED aktualisiert

Ratzeburg (ots) – Reinbek Am 17.01.2017, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Ladestraße (Reinbek) zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Zunächst bemerkte ein aufmerksamer Nachbar, wie zwei Personen versuchten, eine Terrassentür aufzubrechen und alarmierte über Notruf die Polizei. Wenig später kehrte auch die 71 Jahre alte Bewohnerin in ihre Wohnung zurück und überraschte die Einbrecher. Diese flüchteten daraufhin sofort zu Fuß vom Tatort. Durch die bereits alarmierten und schon vor Ort eingetroffenen Beamten des PR Reinbek konnte sofort die Verfolgung aufgenommen und wenig später zwei Tatverdächtige festgenommen werden. In der Nähe eines Tatverdächtigen konnte eine Tasche mit Stehlgut (Schmuck) von der Geschädigten aufgefunden werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen einschlägig polizeilich bekannten 15 Jahre alten Hamburger und einen bisher polizeilich unbekannten 19 Jahre alten Mann aus Geesthacht. Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Einbrüche in Frage kommen, wird durch die EG WED bei der Kriminalpolizei Reinbek geprüft. Beide Tatverdächtige wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck aufgrund fehlender Haftgründe wieder aus dem Gewahrsam entlassen. _____________________________________________________________________ Am heutigen Tage hat die Polizeidirektion Ratzeburg die kartografische Darstellung von Wohnungseinbrüchen im „Hamburger Rand“ der letzten 13 Tage aktualisiert. Die Karten sind auf unserer Facebook Seite: https://www.facebook.com/Polizei-Herzogtum-Lauenburg -und-Stormarn-799365576797010/ abrufbar.

Quelle: presseportal.de