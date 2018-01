Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 10.01.2018 – Bad Oldesloe Seit Mitte des Jahres 2017 kam es in Bad Oldesloe, ausschließlich in Mehrfamilienhäusern, zu ca. 180 Einbrüchen in Kellerräumen. Es war das gesamte Stadtgebiet betroffen. Am 08.01.2018 erkannte ein Geschädigter eines Einbruches seinen entwendeten Bootsmotor auf einer Internetplattform wieder und teilte dies der Polizei mit. Im Rahmen dieser Ermittlungen konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Es handelt sich dabei um eine 31-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren aus Bad Oldesloe, welche bereits polizeilich bekannt sind. Die Tatverdächtigen befinden sich nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einem Vernehmungsangebot wieder auf freiem Fuß. Neben dem gestohlenen Bootsmotor wurden weitere Sachen bei einer Durchsuchungsmaßnahme sichergestellt. Seitens der Kriminalpolizei wird nun überprüft, ob es sich hier um Stehlgutsachen aus weiteren Taten handeln könnte. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang die zahlreichen Geschädigten, soweit noch nicht geschehen, eine genaue Aufliste ihrer entwendeten Wertgegenstände nachzureichen. Bitte melden Sie auch bereits zurückliegende Einbrüche in Kellerräume, sofern die Polizei keine Kenntnis darüber erhalten hat. Die Polizei rät, lagern Sie keine Wertsachen in relativ unsicheren Kellerräumen. Sollten Sie fremde Personen dort feststellen, informieren Sie umgehend die Polizei über 110.

Quelle: presseportal.de