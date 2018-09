Ratzeburg (ots) – 28. September 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 28.09.2018 – Nusse Am 28.09.2018, gegen 02:05 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Nusse zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten Feuer im Erdgeschoss fest. Die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr lokalisierte den Brandherd im Erdgeschoss in der Küche. Es entstand Gebäudeschaden. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 03:00 Uhr an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, dürfte aber im 5-stelligen Bereich liegen. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Zwei Bewohner (66 und 17 Jahre) wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die restlichen fünf Bewohner (42, 35,16,11 und 10 Jahre) sind unverletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen zurzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

Quelle: presseportal.de