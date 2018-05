Ratzeburg (ots) – 02. Mai 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 01.05.2018 – Fuhlenhagen Am 01.05.2018, gegen 04:00 Uhr, kam es in Fuhlenhagen in der Dorfstraße zu einem Feuer an einem Pkw Bei Eintreffen der Polizei brannte ein direkt vor einem Mehrfamilienhaus abgestellter Opel Vivaro in voller Ausdehnung. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde das Vordach des Hauses auch beschädigt. Das Gebäude wurde vorerst komplett geräumt. Das Feuer wurde von den eingesetzten Feuerwehren gelöscht. Gefahr für Menschenleben bestand nicht. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

Quelle: presseportal.de