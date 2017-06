POL-RZ: Feuer im Pkw

Ratzeburg (ots) – Talkau Am 24.06.2017, gegen 05.00 Uhr, kam es auf dem Pendler-Parkplatz an der B 207 bei Talkau erneut zu einem Feuer an einem Pkw Bei Eintreffen der Polizei brannte es im Innenraum eines dort abgestellten Toyota mit littauischen Kennzeichen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Gegen 14.50 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin mit, dass sie einen Feuerschein auf dem Parkplatz gesehen hätte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dasselbe Fahrzeug im Innenraum erneut brannte. Auch dieses Mal wurde das Feuer schnell gelöscht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht zwischen den Pkw-Bränden auf dem Pendlerparkplatz in Talkau und den Fahrzeugbränden im Stadtgebiet von Schwarzenbek kein Zusammenhang.

Quelle: presseportal.de